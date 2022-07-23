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New York Post: Байден боится ответных действий Путина на санкции против РФ

Алексей Курильченко
15:07 23.07.2022
Американское издание сообщает, что Путин и Си Цзиньпин контролируют внешнюю политику Вашингтона.
New York Post: Байден боится ответных действий Путина на санкции против РФ
© Фото: Yuri Gripas, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин фактически контролируют внешнюю политику Вашингтона. Это вызвано страхом американского лидера Джозефа Байдена перед реакцией Путина на антироссийские санкции.

«Все происходит из-за нашего страха перед ответными действиями Путина, которые вероятно будут более разрушительными для нас», - пишет издание New York Post.

Отмечается и провал санкционной политики Запада против России.

«Владимир Путин прекрасно догадывался, к чему приведут экономические ограничения против России и поэтому не испугался их. Он знал, что санкции приведут к росту цен на энергоносители», - пишет издание.

Ранее издание Daily Mail опубликовали исследование, согласно которому свыше половины американцев ожидают, что в ближайшие годы в США произойдет гражданская война. По данным опроса, каждый пятый гражданин США готов взять в руки оружие для достижения политических целей.

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