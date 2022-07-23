В стране и мире New York Post: Байден боится ответных действий Путина на санкции против РФ Алексей Курильченко Американское издание сообщает, что Путин и Си Цзиньпин контролируют внешнюю политику Вашингтона. © Фото: Yuri Gripas, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин фактически контролируют внешнюю политику Вашингтона. Это вызвано страхом американского лидера Джозефа Байдена перед реакцией Путина на антироссийские санкции. «Все происходит из-за нашего страха перед ответными действиями Путина, которые вероятно будут более разрушительными для нас», - пишет издание New York Post. Отмечается и провал санкционной политики Запада против России. «Владимир Путин прекрасно догадывался, к чему приведут экономические ограничения против России и поэтому не испугался их. Он знал, что санкции приведут к росту цен на энергоносители», - пишет издание. Ранее издание Daily Mail опубликовали исследование, согласно которому свыше половины американцев ожидают, что в ближайшие годы в США произойдет гражданская война. По данным опроса, каждый пятый гражданин США готов взять в руки оружие для достижения политических целей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика