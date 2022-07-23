RTL: Алексей Макеев станет послом Украины в Германии

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Дипломат Алексей Макеев сменит Андрея Мельника на послу посла Украины в Германии. Об этом сообщает немецкий телеканал RTL, отмечая что официально МИД Германии уведомят об этом через две недели.

Телеканал отметил, что Макеев состоит на дипломатической службе с 1996 года, он владеет английским и немецким языками.

Ранее Андрей Мельник оказался в центре скандала. Он выступил с заявлением, в котором назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» за то, что канцлер решил не ехать в Киев в знак солидарности с президентом Штайнмайером. Позже украинского дипломата освистали во время его посещения мемориала павшим советским войнам в Тиргартене. Жители Германии скандировали «Нацисты - вон, Мельник - вон!».