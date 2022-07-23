В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава Совмина: структура нового правительства Запорожской области была сформирована

Анастасия Бобылева
14:43 23.07.2022
Совет министров будет состоять из трех блоков: финансово-экономического, социального и блока по вопросам промышленности.
Глава Совмина: структура нового правительства Запорожской области была сформирована
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
Читайте нас на:

Глава Совмина Антон Кольцов сообщил, что структура нового правительства Запорожской области сформирована и находится на этапе согласования. Сам Кольцов в ней займет место Председателя Совета министров.

«Я назначен Председателем Совета министров, и моя задача сейчас - сформировать Совет министров. Структура уже готова и находится на согласовании», - передает его слова РИА Новости.

Совет министров, по словам Кольцова, будет состоять из трех блоков. Финансово-экономический будет отвечать за формирование и расходование бюджета, налоговые режимы и преференции, финансовый контроль, инвестиционные условия. Также этот блок будет заниматься вопросами имиущественного характера.

Второй блок Совета министров будет заниматься вопросами промышленности, сельского хозяйства, инженерной инфраструктуры.

Третий блок связан с социальной сферой. Он займется вопросами труда, здравоохранения, образования и социальной защиты.

Ранее стало известно, что в освобожденной Запорожской области построят новый газопровод. Его строительство планируют завершить к сентябрю.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:23 Армия
Видео
На Красной площади торжественно вручили дипломы офицерам-кремлевцам
12:52 Армия
Видео
ВС РФ уничтожили до 200 человек личного состава при ударе по пункту дислокации ВСУ в Днепропетровской области
12:22 В стране и мире
Премьер Венгрии заявил, что события на Украине положат конец господству Запада
10:41 В стране и мире
Глава МИД ФРГ назвала вызовом для НАТО совместное фото Путина с Эрдоганом
08:34 В стране и мире
В Крыму заявили о преодолении последней киевской блокады
Популярное
Видео
Шойгу: в Стамбуле создается координационный центр для досмотра вывозящих украинское зерно судов
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении четырех украинских пусковых установок HIMARS
Видео
МО РФ: в Краматорске ликвидировано до 300 украинских националистов «Черной сотни»
Видео
Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации в Москве
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении более 600 украинских боевиков в центре отдыха «Империя» под Одессой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.