Глава Совмина: структура нового правительства Запорожской области была сформирована

Совет министров будет состоять из трех блоков: финансово-экономического, социального и блока по вопросам промышленности.

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Глава Совмина Антон Кольцов сообщил, что структура нового правительства Запорожской области сформирована и находится на этапе согласования. Сам Кольцов в ней займет место Председателя Совета министров.

«Я назначен Председателем Совета министров, и моя задача сейчас - сформировать Совет министров. Структура уже готова и находится на согласовании», - передает его слова РИА Новости.

Совет министров, по словам Кольцова, будет состоять из трех блоков. Финансово-экономический будет отвечать за формирование и расходование бюджета, налоговые режимы и преференции, финансовый контроль, инвестиционные условия. Также этот блок будет заниматься вопросами имиущественного характера.

Второй блок Совета министров будет заниматься вопросами промышленности, сельского хозяйства, инженерной инфраструктуры.

Третий блок связан с социальной сферой. Он займется вопросами труда, здравоохранения, образования и социальной защиты.

Ранее стало известно, что в освобожденной Запорожской области построят новый газопровод. Его строительство планируют завершить к сентябрю.