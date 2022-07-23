На Главный военно-морской парад прибыли самые крупные его участники

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Для участия в Главном военно-морском параде прибыли надводные и подводные корабли Северного флота первого и второго ранга. Они будут самыми крупными участниками парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Атомный подводный ракетный крейсер «Северодвинск», фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и большой десантный корабль «Иван Грен» станут участниками статического показа. Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» уже занял свое место на бочках в реке Неве между Дворцовым и Благовещенским мостами. Корабль можно увидеть с Университетской и Адмиралтейской набережных.

Большой десантный корабль «Иван Грен» и атомный подводный ракетный крейсер «Северодвинск» ошвартованы на Крондштатском рейде.

Экипажи кораблей Северного флота успешно выполнили задачи межфлотского перехода на Балтику из Баренцева моря и приступили к подготовке ко Дню ВМФ.

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», атомный ракетный крейсер «Северодвинск» и большой десантный корабль «Иван Грен» являются одними из самых современных боевых единиц ВМФ России и головными кораблями своих проектов. Они вошли в состав Северного флота в течение последних восьми лет.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов