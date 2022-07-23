Армия На Красной площади торжественно вручили дипломы офицерам-кремлевцам Егор Левин Выпускники прошли по Красной площади торжественным маршем, а в Александровском саду возложили венок к Могиле Неизвестного солдата. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: На Красной площади торжественно вручили дипломы офицерам-кремлевцам - выпускникам Московского высшего общевойскового командного училища. Изначально казармы этого военного вуза располагались непосредственно на территории Кремля, поэтому церемония проходит на главной площади страны. В торжественном вручении принял участие замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. Он поздравил офицеров с окончанием прославленного училища и пожелал достойно служить Родине. Выпускники прошли по Красной площади торжественным маршем. В Александровском саду состоялась церемония возложения венка к Могиле Неизвестного солдата и прощание с Боевым знаменем училища. Молодых лейтенантов также поздравил начальник Московского высшего общевойскового командного училища генерал-майор Роман Бинюков. Он отметил, что «вчерашние птенцы, которые стали орлами», уезжают во все уголки большой Родины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика