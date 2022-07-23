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На Красной площади торжественно вручили дипломы офицерам-кремлевцам

Егор Левин
14:23 23.07.2022
Выпускники прошли по Красной площади торжественным маршем, а в Александровском саду возложили венок к Могиле Неизвестного солдата.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На Красной площади торжественно вручили дипломы офицерам-кремлевцам - выпускникам Московского высшего общевойскового командного училища. Изначально казармы этого военного вуза располагались непосредственно на территории Кремля, поэтому церемония проходит на главной площади страны.

В торжественном вручении принял участие замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. Он поздравил офицеров с окончанием прославленного училища и пожелал достойно служить Родине.

Выпускники прошли по Красной площади торжественным маршем. В Александровском саду состоялась церемония возложения венка к Могиле Неизвестного солдата и прощание с Боевым знаменем училища.

Молодых лейтенантов также поздравил начальник Московского высшего общевойскового командного училища генерал-майор Роман Бинюков. Он отметил, что «вчерашние птенцы, которые стали орлами», уезжают во все уголки большой Родины.

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