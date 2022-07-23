Армия Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ уничтожила более половины 2-го батальона 14-й механизированной бригады ВСУ Ликвидация произошла в районе населенного пункта Белогоровка в ДНР. © Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России Читайте нас на: В ходе специальной военной операции России на Украине в районе населенного пункта Белогоровка в ДНР оперативно-тактическая авиация ВКС РФ уничтожила более половины личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады ВСУ. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 260 самолетов, 144 вертолета, 1600 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4146 танков и других боевых бронированных машины, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3185 орудий полевой артиллерии и миномет, а также 4453 единицы специальной военной автомобильной техники. Ранее артиллерийский удар ВС РФ уничтожил более 60 боевиков украинского нацбата «Донбасс». Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика