Минобороны РФ: российские средства ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ за сутки

Также ВС РФ уничтожили до 200 человек личного состава артиллерийской бригады ВСУ после удара по пункту временной дислокации в Днепропетровской области.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны России

Во время проведения специальной военной операции по защите республик Донбасса российские средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников за сутки. Об этом проинформировал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отметил он в ходе брифинга.

Кроме того, Вооруженные Силы РФ в Днепропетровской области нанесли удар высокоточным оружием ВКС РФ по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады украинской армии, в результате чего уничтожили до 200 человек личного состава.

Ранее Министерство обороны России продемонстрировало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Известно, что пуски ракет производились парами с малых высот.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.