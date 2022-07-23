Минобороны РФ: российские средства ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ за сутки
Во время проведения специальной военной операции по защите республик Донбасса российские средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников за сутки. Об этом проинформировал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отметил он в ходе брифинга.
Кроме того, Вооруженные Силы РФ в Днепропетровской области нанесли удар высокоточным оружием ВКС РФ по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады украинской армии, в результате чего уничтожили до 200 человек личного состава.
Ранее Министерство обороны России продемонстрировало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Известно, что пуски ракет производились парами с малых высот.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.