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Спецназ ВС РФ обнаружил замаскированные позиции ВСУ в лесополосе

Анатолий Бородкин
12:43 23.07.2022
Группа при выдвижении в район проведения разведывательно-поисковых действий обнаружила передовой дозор украинских националистов, который прикрывал основные позиции замаскированного опорного пункта и позиций с техникой
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министерство обороны Российской Федерации показало кадры боевой работы подразделений специального назначения Западного военного округа во время проведения специальной военной операции по защите республик Донбасса.

Вооруженные Силы РФ во время спецоперации продолжают наносить удары по военным объектам украинской армии с применением информации, полученной от подразделений разведки и специального назначения.

В ходе выполнения задач по вскрытию замаскированных позиций ВСУ группа специального назначения ЗВО провела разведывательно-поисковые действия за линией соприкосновения с противником.

Так, группа при выдвижении в район проведения разведывательно-поисковых действий обнаружила передовой дозор украинских националистов, который прикрывал основные позиции замаскированного опорного пункта и позиций с техникой. Благодаря внезапности и выгодной позиции снайпера, который заранее предупредил группу о вскрытии вражеского передового дозора, огнем стрелкового оружия передовой дозор противника был уничтожен.

Далее, после короткого контакта с передовым «секретом» противника группа отошла на безопасное расстояние, уточнила координаты местоположения скопления живой силы и танков националистов и навела огонь артиллерии.

«В данный момент мы работаем в лесном массиве. Очень большая "зеленка", очень плотная. Наблюдение, скажем так, сводится к нулю. Моя задача непосредственно в группе, как снайпера - веду прикрытие группы, также веду разведку. Выявляю приоритетные цели и уничтожаю их», - рассказал военнослужащий группы СПН.

Группа спецназа, в состав которой вошли разведчики, снайперы, инженеры, специалисты связи и военные медики, вышла в район предположительного стояния и дневки танковых подразделений украинской армии. Группе предстояло выдвинуться в район поисковых действий, обнаружить опорные пункты подразделений ВСУ, уточнить их координаты и навести огонь артиллерии.

По результатам работы группы специального назначения Западного военного округа по позициям Вооруженных сил Украины был нанесен точный артиллерийский удар.

Ранее Минобороны РФ показало кадры боевой работы саперов ЦВО Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса. Военнослужащие Российской Федерации проверяют на предмет минирования лесных дорог, фортификационных сооружений и объектов гражданского назначения.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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