Специальный «инспектор»: опубликованы первые кадры работы мобильного пункта технического контроля МПТК-1

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МПТК-1 - мобильный пункт технического контроля, созданный специально для военной автоинспекции. Комплекс оказывает неоценимую помощь военным водителям в качестве своевременного обнаружителя возможные скрытые дефекты военной техники.

Работа тормозов, рулевого управления, проблемы с ходовой - все то, что водитель может не заметить, не может не заметить МПТК-1. Работа комплекса происходит следующим образом: он приезжает в часть, где его разворачивают, и начинают прогонять через него технику. Оператор комплекса в это время находится рядом в специальном кондиционируемом контейнере. Что важно, этот контейнер машина также привозит прямо на себе.

Кроме того, связь с общей базой данных позволяет МПТК проверить не только техническое состояние, но и документы на машину. Это нужно для исключения проникновения диверсантов противника под видом российских военнослужащих.

Мобильные автомастерские с 3D-принтерами, полевые быстровозводимые автосервисы, а также сверхмощные эвакуаторы, способные вытащить из болота даже танк. В Минобороны России испытывают новое поколение машин, созданных для ремонта военной техники в полевых условиях. Они станут главными героями этого выпуска «Военной приемки». Прямо сейчас на закрытом полигоне проверяют сразу пять образцов уникальных машин - съемочная группа программы отправилась туда, чтобы узнать, на что они способны на самом деле. И даже устроила свое испытание для новой техники. Смотрите обо всем этом в выпуске «Военная приемка. Военно-полевой автосервис. Новое поколение».