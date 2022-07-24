Готовый ко всему: кадры испытаний ремонтного двухзвенника РЭМ-ГТ на полигоне и в озере

Такие вездеходы в таких размерах, как в России, не выпускает больше никто в мире.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Программа «Военная приемка» показала эффектные кадры преодоления ремонтным двухзвенником РЭМ-ГТ.

Машина на таком препятствии не прогибается и не проваливается именно благодаря своей двойной конструкции. Каждая часть поддерживает вторую и не дает упасть в крупный разрыв на пути.

Помимо этого, ремонтные двухзвенники испытывают в воде, заставляя «проплыть» определенное расстояние для условного спасения своего технического собрата. Оба звена способны погрузиться в воду практически под крышу - такие вездеходы в таких размерах, как в России, не выпускает больше никто в мире.

Мобильные автомастерские с 3D-принтерами, полевые быстровозводимые автосервисы, а также сверхмощные эвакуаторы, способные вытащить из болота даже танк. В Минобороны России испытывают новое поколение машин, созданных для ремонта военной техники в полевых условиях. Они станут главными героями этого выпуска «Военной приемки». Прямо сейчас на закрытом полигоне проверяют сразу пять образцов уникальных машин - съемочная группа программы отправилась туда, чтобы узнать, на что они способны на самом деле. И даже устроила свое испытание для новой техники. Смотрите обо всем этом в выпуске «Военная приемка. Военно-полевой автосервис. Новое поколение».