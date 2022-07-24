Рубленое стекловолокно: кадры испытания на прочность изготовленного на 3D-принтере такелажного кольца

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Автор и ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров проверил на прочность изделие 3D-принтера, используемое в военных целях. Для этого было взято изготовленное такелажное кольцо, автомобиль «Нива» и подъемный кран.

«Это - специальный стеклонаполненный армированный термополиуретан. Это примерно соответствует по размерам оригинальному такелажному кольцу грузоподъемностью 2 тонны», - рассказал генеральный директор ООО «Компания импринта» Артем Соломников.

«Ниву» подняли в воздух на тросе, держащемся на изготовленном на принтере кольце. Вес автомобиля - около 1150 килограмм, но изделие выдерживает испытание.

«В исходный материал добавляется рубленое стекловолокно. Это придает повышенную прочность», - пояснил Соломников.

По достижении 60-градусного подъема эксперимент было решено остановить - на кольце начали появляться небольшие дефекты, которые могли бы привести к разрыву. Полностью вес взят не был, но запас оставался еще немалым. Поэтому эксперимент продолжился - в конечном итоге, автомобиль поднялся до уровня, когда его передние колеса уже начали болтаться в воздухе.

Мобильные автомастерские с 3D-принтерами, полевые быстровозводимые автосервисы, а также сверхмощные эвакуаторы, способные вытащить из болота даже танк. В Минобороны России испытывают новое поколение машин, созданных для ремонта военной техники в полевых условиях. Они станут главными героями этого выпуска «Военной приемки». Прямо сейчас на закрытом полигоне проверяют сразу пять образцов уникальных машин - съемочная группа программы отправилась туда, чтобы узнать, на что они способны на самом деле. И даже устроила свое испытание для новой техники. Смотрите обо всем этом в выпуске «Военная приемка. Военно-полевой автосервис. Новое поколение».