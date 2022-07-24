Надувной гараж: как за полчаса организовать военную станцию техобслуживания в поле

Российские военнослужащие способны посреди чистого поля создать полноценную станцию с различными инструментами, в том числе 3D-принтером, производящим детали, требующие замены.

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Программа «Военная приемка» показала в своем новом выпуске процесс развертывания МСТО - мастерской средств технического обеспечения. После выгрузки двух частей изделия, их соединяют и надувают. Фактически, в полевых условиях создается в прямом смысле надувной гараж.

Всего за полчаса посреди чистого поля появляется полноценная станция техобслуживания, наполненная различными инструментами, в том числе 3D-принтером, способным производить детали, требующие замены.

«Мастерская по ремонту электрооборудования, мастерская по ремонту колес, мастерская по ремонту системы питания - карбюраторы, насосы высокого давления и так далее», - рассказал директор по работе с федеральными органами исполнительной власти АО «Комбинат автомобильных фургонов» Ренат Милкаманавичюс.

Высота гаража - порядка 7 метров, вес - около 300 килограмм. Он позволяет разместить различную военную автотехнику, включая реактивные системы залпового огня.

Мобильные автомастерские с 3D-принтерами, полевые быстровозводимые автосервисы, а также сверхмощные эвакуаторы, способные вытащить из болота даже танк. В Минобороны России испытывают новое поколение машин, созданных для ремонта военной техники в полевых условиях. Они станут главными героями этого выпуска «Военной приемки». Прямо сейчас на закрытом полигоне проверяют сразу пять образцов уникальных машин - съемочная группа программы отправилась туда, чтобы узнать, на что они способны на самом деле. И даже устроила свое испытание для новой техники. Смотрите обо всем этом в выпуске «Военная приемка. Военно-полевой автосервис. Новое поколение».