Могучий автотерминатор: кадры многотонных испытаний сверхмощного военного тягача КЭТ-Л1

Боевому эвакуатору устроили проверку на прочность: первым из двух испытаний стал броневик весом 18 тонн, «по уши» застрявший в непролазной грязи, вторым - 30-тонный опрокинувшийся на бок специальный «грузовик-каскадер».

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Сверхмощный военный тягач КЭТ-Л1 - рекордсмен не только по поднятию тяжестей, но и по количеству функций: у него - два крана, эвакуационный зацеп и многое другое.

Огромный кран-стрела обладает грузоподъемностью 16 тонн, вылетом 6,5 метров и лебедкой тяговым усилием в 40 тонн. И это - не предел, машина способна развить усилие в 80 тонн.

При этом, КЭТ-Л1 - настоящий «автотерминатор»: мощный, сильный, но не слишком крупный, в человеческом мире его бы назвали «коренастый».

«Для того, чтобы обеспечить вписываемость в габарит грузовой кабины Ил-76, нам пришлось применить особые конструкции, то есть, в транспортном положении колонна складывается гидравликой вниз и за счет этого обеспечивается минимальная высота автомобиля», - рассказал ведущему «Военной приемки» Алексею Егорову глава отдела опытных конструкторских работ ООО «Чайка-НН» Максим Лосев.

В рамках программы военному эвакуатору устроили проверку на прочность: первым из двух испытаний стал броневик весом 18 тонн, «по уши» застрявший в непролазной грязи, вторым - 30-тонный опрокинувшийся на бок специально использующийся для подобных испытаний «грузовик-каскадер». С обоими испытаниями КЭТ справился достойно и даже деликатно. На все спасательные работы тягач тратит немногим более пары десятков минут.

Мобильные автомастерские с 3D-принтерами, полевые быстровозводимые автосервисы, а также сверхмощные эвакуаторы, способные вытащить из болота даже танк. В Минобороны России испытывают новое поколение машин, созданных для ремонта военной техники в полевых условиях. Они станут главными героями этого выпуска «Военной приемки». Прямо сейчас на закрытом полигоне проверяют сразу пять образцов уникальных машин - съемочная группа программы отправилась туда, чтобы узнать, на что они способны на самом деле. И даже устроила свое испытание для новой техники. Смотрите обо всем этом в выпуске «Военная приемка. Военно-полевой автосервис. Новое поколение».