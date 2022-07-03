Контрнаступление и минометный огонь: как бойцы ВС РФ выполняют задачи в ходе спецоперации
Хладнокровие и решительность военнослужащих ВС РФ позволили обеспечить выполнение боевых задач без потерь среди личного состава.
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Старший сержант Виктор Прокопченко организовал боевое охранение подступов к району прибытия колонн. В ходе наблюдения, Виктор обнаружил среди деревьев в лесу диверсионно-разведывательную группу националистов, значительно превосходящую числом группу охранения.