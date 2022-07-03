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Контрнаступление и минометный огонь: как бойцы ВС РФ выполняют задачи в ходе спецоперации

00:00 03.07.2022
Хладнокровие и решительность военнослужащих ВС РФ позволили обеспечить выполнение боевых задач без потерь среди личного состава.
Контрнаступление и минометный огонь: как бойцы ВС РФ выполняют задачи в ходе спецоперации
© Фото: Минобороны России
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Старший сержант Виктор Прокопченко организовал боевое охранение подступов к району прибытия колонн. В ходе наблюдения, Виктор обнаружил среди деревьев в лесу диверсионно-разведывательную группу националистов, значительно превосходящую числом группу охранения.

© Минобороны России

Не растерявшись в сложившейся ситуации, старший сержант Прокопченко, организовал оборону и в ожидании прибытия подкрепления вступил в бой с вооруженными радикалами. Не ожидая организованного отпора со стороны военнослужащих Российской Федерации, противник спешно отступил, понеся при этом потери в живой силе. После скоротечного боя, старший сержант Прокопченко осуществлял регулирование и направление колонн батальонно-тактической группы полка, вышедшей к месту дальнейшего выполнения боевых задач. Хладнокровие и решительность старшего сержанта позволили не только отбить атаку неприятеля, но и обеспечить безопасность движения подразделений батальонно-тактической группы без потерь среди личного состава.

Капитан Илья Кабельков в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик вместе со своей батареей выполнял боевые задачи по поддержке наступления российских войск минометным огнем.

© Минобороны России

В ходе ведения разведки, передовая группа обнаружила скрытый опорный пункт противника на удалении пяти километров от линии соприкосновения, о чем командир группы незамедлительно проинформировал капитана Кабелькова и сообщил координаты. Приняв информацию, Илья, проявляя профессионализм и мастерство, оперативно произвел расчеты для стрельбы и организовал грамотное управление минометным огнем своего подразделения. Прицельным ударом опорный пункт националистов вместе с личным составом был полностью уничтожен. 

Реактивный артиллерийский взвод под командованием капитана Александра Сысоева выполнял задачи по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских националистов.

© Минобороны России

Боевики, желая вернуть утраченные позиции, предприняли попытку атаки на позиции российской группировки войск с поддержкой артиллерии и минометов. Оценив ситуацию, капитан Сысоев оперативно произвел расчеты для стрельбы и точным пуском ракет нанес огневой удар по позициям украинских радикалов. Прицельным огнем было уничтожено две самоходные артиллерийские установки противника.

Противостоящие российским подразделениям националисты в результате прицельных артиллерийских ударов подчиненных Александра Сысоева существенно утратили боевую способность, что привело к контрнаступлению российских подразделений. Лишенный артиллерийской поддержки противник спешно покинул занимаемые позиции.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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