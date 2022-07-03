Контрнаступление и минометный огонь: как бойцы ВС РФ выполняют задачи в ходе спецоперации

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Не растерявшись в сложившейся ситуации, старший сержант Прокопченко, организовал оборону и в ожидании прибытия подкрепления вступил в бой с вооруженными радикалами. Не ожидая организованного отпора со стороны военнослужащих Российской Федерации, противник спешно отступил, понеся при этом потери в живой силе. После скоротечного боя, старший сержант Прокопченко осуществлял регулирование и направление колонн батальонно-тактической группы полка, вышедшей к месту дальнейшего выполнения боевых задач. Хладнокровие и решительность старшего сержанта позволили не только отбить атаку неприятеля, но и обеспечить безопасность движения подразделений батальонно-тактической группы без потерь среди личного состава.

Капитан Илья Кабельков в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик вместе со своей батареей выполнял боевые задачи по поддержке наступления российских войск минометным огнем.