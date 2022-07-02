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В Калужской области почтили память бойцов из отряда НКВД «Особые»

Ян Брацкий
20:22 02.07.2022
Участники мероприятия вспомнили о подвиге бойцов-спецназовцев Отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН) НКВД СССР, погибших в Великую Отечественную войну.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Памятные мероприятия, посвященные 80-летию со дня последнего боя спецотряда «Особые» Отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН) НКВД СССР состоялись 30 июня у Мемориального комплекса «Барсуки» в Калужской области.

В архивах хранятся подробности подвига, который обессмертил бойцов отряда. Согласно документам, весной 1942 года в тыл противника были заброшены семь разведывательно-диверсионных групп из состава 1-го полка ОМСБОН НКВД СССР. Группе присвоили кодовое название «Особые». Распоряжение о начале операции тогда подписал лично командующий Западным фронтом генерал армии Георгий Жуков.

Всего линию фронта пересекли 259 человек, командование над которыми доверили майору Петру Алексеевичу Коровину. Чекисты действовали в немецком тылу три месяца, ежечасно рискуя жизнями они осуществляли сложнейшие спецоперации. За время активной деятельности «Особые» пустили под откос 24 эшелона, до места назначения не доехали 2,5 тысячи солдат и офицеров вермахта. В 60 местах разведчики подорвали железнодорожное полотно, парализовав движение поездов почти на два месяца. В боях ими были убиты 97 карателей и 24 полицая.

В начале лета 1942 года майор Коровин получил приказ о выходе из вражеского тыла, после чего несколько групп успешно возвратились в ОМСБОН. Сводный отряд под командованием Коровина, состоявший из 120 бойцов, 26 июня попытался прорвать линию фронта юго-западнее города Юхнов. На тот момент большая часть отряда была истощена. Воины страдали от ранений, голода и недостатка боеприпасов. Многие не могли самостоятельно передвигаться.

Утром 30 июня сосредоточившиеся в лесу непосредственно у немецких позиций «Особые» были обнаружены противником. Завязался жестокий бой, в ходе которого омсбоновцы пробились к первой линии обороны фашистов. По свидетельствам выживших в том бою, схватка длилась около шести часов. Потери были большими, около 30 тяжелораненых попали в плен, в том числе и раненный в обе ноги командир отряда Петр Коровин. Подробности случившегося командование узнало от него на следующий год, когда майор бежал из плена и примкнул к активно действующим партизанам.

После войны в течение нескольких десятков лет выжившие участники боя искали место захоронения своих товарищей. В 1987 году по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны в деревне Барсуки Калужской области установили памятник в форме стелы, а в 1996 году был образован мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы войны. На месте последнего боя спецотряда «Особые» на территории Юхновского района Калужской области вблизи излучины реки Рессы 30 июня 2018 года состоялось открытие памятного знака погибшим бойцам.

В памятный день на месте последнего боя «Особых» состоялся торжественный митинг с участием представителей УФСБ России по городу Москве и Московской области, УФСБ России по Калужской области, Всероссийского физкультурно-спортивного Общества «Динамо», Российского военно-исторического общества, а также родственников бойцов отряда специального назначения «Особые».

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