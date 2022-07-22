Только девочки: как первый женский экипаж Балтфлота готовится ко Главному военно-морскому параду

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«Девочки» Оксана, Люда и Лена - а официально старший матрос Забродина, старшина 2-ой статьи Мурина и старший матрос Туголукова - готовят свой катер к Главному военно-морскому параду. У первого женского экипажа на Балтийском флоте свое - крайне щепетильное отношение к чистоте на борту. У них вообще - все несколько иначе.

«У нас все мягче наверное, мы все таки девочки - не по званию, а по имени - конечно», - рассказала командир катера «Евгений Колесников» Оксана Забродина.

Командир катера Оксана Забродина на флоте дольше всех - уже 13 лет. Но она, как и все остальные члены экипажа, служила на берегу, а теперь осваивает новую технику.

За навигацию и связь отвечает Елена Мурина. Когда предложили пройти отбор в первый женский экипаж, она согласилась не раздумывая.

«Чтобы полностью ощутить что такое флот на самом деле. Действительно, сидишь на посту, где-то в кабинете, а здесь море, все очень интересно», - рассказала Мурина.

Девушки только что закончили подготовку в учебном центре, где за три месяца их научили и теории, и практике. И даже уже смогли разогнать свой патрульный катер проекта «Раптор» до максимальной скорости - больше 40 узлов.

Этот катер именной, он назван в честь Евгения Колесникова, командира роты морской пехоты Балтийского флота. В 1995 году, в Грозном он повел своих бойцов в атаку и погиб. Гвардии майору Евгению Колесникову посмертно присвоено звание Героя РФ.

Женский экипаж катера сначала отрабатывал прохождение парадного строя в Финском заливе, а потом и по Неве - там, где им и предстоит пройти перед всей страной уже 31 июля. Сейчас их «Раптор» стоит у причала - идет плановое обслуживание двигателей, за которое отвечает моторист-электрик Людмила Туголукова.

Кто-то наверняка подумает: не женское это дело - возиться с мотором, тем более со столь аккуратным маникюром. Но Людмиле есть, что ответить скептикам.

«Работать не сложно, маникюр неяркий, неброский. Длинные ногти нельзя, коротенькие», - рассказала Людмила.

Без мужской помощи девушкам конечно полностью не обойтись - да и внимания не избежать. Но Оксана, Елена и Людмила замужем, у каждой есть дети - поэтому на службе никакого кокетства. Строевой смотр перед командованием Ленинградской военно-морской базы наглядно доказывает - первый женский экипаж все таки еще и самый обаятельный.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов