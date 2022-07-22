США дадут Украине 580 дронов-камикадзе Phoenix Ghost

Всего на новый пакет военной помощи Киеву США выделили 175 миллионов долларов.

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В Белом доме сообщили, что США собирается предоставить Украине 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost. Об этом в ходе телефонного брифинга сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Министерство обороны сегодня объявит о том, что они предоставляют Украине до 580 тактических беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost», - передает слова Кирби РИА Новости.

Стоимость беспилотников Phoenix Ghost оценивается в $100 миллионов. До этого президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине, который составит $175 миллионов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и США «находятся в незавидном положении». По словам Пескова, испортить их уже невозможно.