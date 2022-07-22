Врач Джо Байдена рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 президента

Симптомы улучшились после первого дня курса препарата Paxlovid, говорится в заявлении от врача.

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Лечащий врач президента Кевин О`Коннор заключил, что после первого дня курса препарата Paxlovid президент уже стал чувствовать себя лучше. Заявление врача было распространено Белым домом.

В заявлении указано, что вечером 21 июля у Байдена была повышенная (около 37,4 градусов) температура. Пациент выпил жаропонижающий препарат, и она больше не поднималась. Из сохраняющихся симптомов болезни у Байдена зафиксированы слабость, кашель и насморк. Проблем с дыханием у президента не наблюдается.

Двадцать первого июля американский президент сдал тест на коронавирусную инфекцию и получил положительный результат. Теперь он продолжает работу удаленно.