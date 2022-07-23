Заставить националистов капитулировать: новые подвиги российских военных в ходе спецопрации

© Минобороны РФ

Старший лейтенант Владимир Кялунзига, командир мотострелкового взвода

Действуя в составе тактической группы российских мотострелков, Владимир вместе со своими подчиненными с боями освобождали населенный пункт, подконтрольный украинским боевикам.

С боями продвигаясь по поселку Владимир вместе с подчиненными выдавили противника на окраину населенного пункта, где в ходе ожесточенного боя заставили капитулировать националистов. При этом потерь во взводе Кялунзиги допущено не было.

Прочесывая освобожденный населенный пункт, Владимир вместе с подчиненными обнаружили националистов, скрывавшихся в заброшенных постройках и стогах сена. Понимая бесполезность сопротивления, украинские боевики сдались в плен.

Спустя несколько дней старший лейтенант Кялунзига с вверенным ему взводом двигались в составе колонны для освобождения другого населенного пункта. Он обнаружил скрытый вражеский блокпост на пути следования. Рассредоточившись, российские военнослужащие вступили в бой с националистами, находящимися на блокпосту. В ходе ожесточенного боестолкновения боевая машина, в которой находился Владимир, была подбита минометным залпом. Сам Владимир получил тяжелое ранение, однако, превозмогая боль продолжал руководить атакой до потери сознания.

По итогам боя блокпост был уничтожен, что позволило основным силам сходу прорваться в населенный пункт и освободить его. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга старший лейтенант Кялунзига награжден медалью Суворова.