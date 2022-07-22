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Вдохнуть новую жизнь: как восстанавливают город Снежное на территории ДНР

Андрей Лазарев
Анастасия Бобылева
19:50 22.07.2022
В ДНР прибыла очередная гуманитарная помощь, однако решать проблемы города сейчас планируют комплексно: не просто предоставить людям еду и кров, а восстановить образовательные учреждения и обеспечить рабочие места.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В ДНР прибыла новая большая партия гуманитарной помощи. В рамках акции «Всегда рядом» были собраны десять автомобилей с продуктами питания, товарами первой необходимости и водой. Конвой в республику сопроводил председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. На Донбассе у него целая программа, в том числе посещение машиностроительного завода «Авиатех», где встречали гуманитарный груз.

Очередная партия гуманитарной помощи жителям города Снежное прибыла от Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям. Вода, крупы, тушенка, подсолнечное масло, макароны, детское питание - почти сто тонн жизненно необходимого груза. Российская делегация не случайно передает его  на площадке местного машиностроительного завода «Авиатех», так как он производит в том числе лопатки для турбин вертолетов и фронтовых штурмовиков. А 95% заказов поступает от российских авиационных предприятий.

«Сейчас наступает следующий этап. Этап, когда главная помощь должна заключаться не в том, чтобы человеку было что сегодня скушать и куда лечь спать. Самая важная помощь - это восстановить промышленность. Потому что промышленность - это рабочие места», - комментирует первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель Комитета Государственной Думы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Он подчеркнул, что Россия продвинулась далеко в разработке уникальных мер поддержки промышленности. К числу таких мер относится тесная интеграция с прикладной и фундаментальной наукой. По словам Гутенева, осуществить эти планы помогают такие проекты как фонд развития промышленности, который сейчас реализуется в том числе на территории ДНР.

Чтобы вдохнуть в Снежное новую жизнь, необходимо не только укреплять промышленность, но и развивать социальную сферу, отмечают российские делегаты. В мае Самарская область заключила с городом соглашение о взаимодействии. Почти сразу после этого в Снежное пришли российские строительные компании. Самарские специалисты активно взялись за ремонт  общеобразовательных и спортивных школ. В одной из них капитального ремонта не было больше полувека. И спустя всего лишь четыре недели после начала реконструкции спортшколу не узнать.

Полы в холлах и коридорах уложены новой плиткой, полностью заменены инженерные коммуникации. Вовсю идут работы в спортивном зале. Со стен демонтирована старая известковая штукатурка и прямо сейчас рабочие покрывают их специальными гипсовыми смесями. Они пластичнее,  устойчивее и экологичнее. После этого стены  останется только покрасить, и через месяц юные борцы, легкоатлеты, теннисисты, баскетболисты и футболисты будут тренироваться в обновленном зале.

А одном из детских садов теперь пойдет быстрее процесс составления методических планов. Российская делегация в рамках гуманитарной миссии передает персоналу новые компьютеры с необходимым программным обеспечением. Гостей встречают и  педагоги местных школ, которые проходили курсы повышения квалификации в Самарской области.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечает, что техника очень важна для правильного обучения детей. По его словам, в современных методиках используются микрофоны и компьютерные программы, которые фиксируют правильность произношения, что очень помогает логопедам. Поэтому новое оборудование со специальными обучающими программами - это важно.

Защита прав потребителей, торговые отношения  и промышленность - главные темы круглого стола по созданию общих стандартов законодательств ДНР и ЛНР с российской законодательной базой. На заседании планируют подписать соглашение о сотрудничестве между Комитетом  по промышленности и торговле Государственной Думы России и Народного Совета ДНР. Оно позволит не только  ускорить темпы интеграции, но и создаст общую правовую базу в ключевых сферах экономики России и республик Донбасса.

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