Набиуллина заявила, что исчезновение некоторых товаров в РФ не является проблемой
Центральный банк РФ замечает уход части товаров и брендов из страны, однако на их место приходят заменители. Об этом сказала в ходе пресс-конференции председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
«Что касается возможного дефицита товаров. Да, конечно, определенные товары исчезли с нашего рынка, бренды исчезли и так далее. Но мы видим, что приходят заменители товаров - других марок, других производителей, если говорить о потребительских товарах», - пояснила она.
Она подчеркнула, что, хотя исчезновение некоторых товаров действительно имеет место, это не является системной проблемой.
Также на пресс-конференции затронули тему валюты. Набиуллина сообщила, что наличные доллары в РФ будут обращаться в любой ситуации. Это будет происходить даже при «апокалиптическом сценарии», подчеркнула она.
Ранее Центробанк снизил ключевую ставку до 8% годовых. При этом в ЦБ подчеркнули, что прирост потребительских цен остается низким, что влияет на замедление годовой инфляции.