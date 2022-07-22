Набиуллина заявила, что исчезновение некоторых товаров в РФ не является проблемой

На смену ушедшим товарам приходят их заменители, так что системной проблемы здесь нет, подчеркнула она.

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Центральный банк РФ замечает уход части товаров и брендов из страны, однако на их место приходят заменители. Об этом сказала в ходе пресс-конференции председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Что касается возможного дефицита товаров. Да, конечно, определенные товары исчезли с нашего рынка, бренды исчезли и так далее. Но мы видим, что приходят заменители товаров - других марок, других производителей, если говорить о потребительских товарах», - пояснила она.

Она подчеркнула, что, хотя исчезновение некоторых товаров действительно имеет место, это не является системной проблемой.

Также на пресс-конференции затронули тему валюты. Набиуллина сообщила, что наличные доллары в РФ будут обращаться в любой ситуации. Это будет происходить даже при «апокалиптическом сценарии», подчеркнула она.

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку до 8% годовых. При этом в ЦБ подчеркнули, что прирост потребительских цен остается низким, что влияет на замедление годовой инфляции.