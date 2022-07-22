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Сожженная сельхозтехника: как выглядит агроферма в ЛНР после обстрела ВСУ

Андрей Аркадьев
Валентин Гвоздев
14:26 22.07.2022
Обстрел произошел глубокой ночью, только поэтому никто из рабочих фермы не пострадал, однако самому предприятию нанесен колоссальный ущерб.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Разбросанные на десятки метров фрагменты металлоконструкций, сожженная и посеченная осколками сельхозтехника - так после ночного обстрела выглядит аргоферма в селе Хорошее Славяносербского района. Реактивный снаряд полностью разрушил стены и крышу зернохранилища, где было зерно для посевной. Сейчас в полях идет уборка урожая, и после нее должны были сеять именно эту пшеницу.

Обстрел произошел глубокой ночью, только поэтому никто из рабочих фермы не пострадал, однако самому предприятию нанесен колоссальный ущерб. Ремонтная мастерская выгорела полностью. Кроме гражданского автомобиля и двух прицепов, огонь уничтожил дорогостоящие запчасти и инструменты, которые тоже не подлежат восстановлению.

Агроферму атаковали тогда, когда идет работа в поле, это и уберегло большую часть техники. Еще один снаряд угодил во двор, обычно здесь стояли комбайны. Лишь по счастливой случайности техника вчера осталась в полях. Снаряд оставил воронку глубиной около двух метров.

Всего на территорию предприятия попали шесть ракет. Это полный пакет американской системы HIMARS. О том, что ВСУ использовали именно ее, говорят осколки, найденные на месте. Все факты военных преступлений киевского режима тщательно фиксируются, и все, кто к ним причастен, понесут наказание.

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