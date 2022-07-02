В Мелитополе выпускники колледжа впервые получили дипломы российского образца

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В субботу выпускники Мелитопольского многопрофильного колледжа впервые получили дипломы российского образца. Теперь они смогут продолжить обучение в местном государственном университете или в вузах России. Об этом заявили в администрации города.

«Сегодня дипломы государственного российского образца получили первые выпускники Мелитопольского многопрофильного колледжа. Документы об образовании были вручены 160 молодым специалистам», - говорится в сообщении.

Напомним, в конце мая в Мелитополе учредили университет с адаптированной под российскую учебной системой. Соответствующий указ подписал глава Запорожской областной администрации Евгений Балицкий. Предполагается, что данное решение позволит поднять уровень профессорско-преподавательского состава и максимально адаптировать систему этого учебного заведения под РФ.