Байден направил в Конгресс США письмо о приеме Швеции и Финляндии в НАТО

Теперь его должны рассмотреть в «определенных комитетах» законодательного органа.

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В эту субботу президент США Джо Байден направил в конгресс письмо о приеме Швеции и Финляндии в НАТО. Теперь его должны рассмотреть в «определенных комитетах» законодательного органа. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Я предоставляю отчет о приеме Финляндии и Королевства Швеции в Организацию Североатлантического договора», - написал американский лидер в сообщении на имя председателей комитетов.

Согласно процедуре, конгресс должен ратифицировать решение о приеме в альянс новых участников. Точная дата утверждения не сообщается.

Ранее стало известно, что 5 июля руководство НАТО подпишет протокол о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Йенс Столтенберг отметил, что окончательное решение пригласить страны в блок приняли еще накануне. Это произошло в ходе саммита, проходящего в Мадриде.