В филиале госпиталя Вишневского наградили отличившихся в ходе спецоперации

Среди наград, которые были вручены, Ордена Мужества, медали «За отвагу», «Суворова» и «Жукова», Георгиевский крест IV степени.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

В Сергиевом Посаде в филиале военного госпиталя имени А.А. Вишневского наградили военнослужащих, отличившихся в ходе спецоперации по защите Донбасса. Ордена и медали им вручил лично начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Среди наград, которые были вручены, Ордена Мужества, медали «За отвагу», «Суворова» и «Жукова», Георгиевский крест четвертой степени. Военнослужащие сейчас проходят реабилитацию. Они с уверенностью заявили, что после выздоровления готовы снова вернуться на фронт.

«Жители Донбасса очень тепло нас встречали, со слезами на глазах. Местному населению мы помогали, потому что зачастую у них не было еды, воды, отдавали им свои пайки, хлеб, воду», - рассказал один из военнослужащих.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу наградил героев, отличившихся в специальной военной операции на Украине. Награждение происходило в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка в Москве.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Крюков.