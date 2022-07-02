Массовая перестрелка мигрантов произошла на границе Сербии с Венгрией

Конфликт мог возникнуть из-за спора о том, кто будет заниматься незаконной перевозкой мигрантов.

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На окраине сербского города Суботица неподалеку от границы с Венгрией мигранты устроили перестрелку, в результате которой скончался один человек, еще семеро попали в больницу с ранениями. Об этом сообщает сербский телеканал РТС.

По информации издания, среди пострадавших оказалась шестнадцатилетняя девушка, жизнь которой находится в опасности.

Изначально сообщалось, что перестрелка могла возникнуть из-за спора о том, кто будет заниматься организацией и проведением незаконной перевозкой мигрантов. В настоящее время участок блокирован, на место происшествия прибыли усиленные подразделения жандармерии и министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.

Мэр Суботицы Стеван Бакич заявил, что жителям города ничего не угрожает, отметив, что не сомневается в обеспечении безопасности местного населения.

Ранее стало известно, что один сотрудник таджикской погранслужбы погиб, еще три пострадали в результате перестрелки на границе между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. Перестрелка произошла в 6:00 по местному времени (4:00 мск) на погранпереходе «Кех», располагающийся в десяти километрах от центра таджикского джамоата Ворух.