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Сила и безупречность: как проходит подготовка к военно-морскому параду в Кронштадте в честь Дня ВМФ

Павел Кутаренко
Игнат Далакян
05:58 21.07.2022
До главного военно-морского парада осталось всего 10 дней.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На пирсе 105-ой бригады кораблей Балтийского флота построение экипажей - участников Главного военно-морского парада. Бриз треплет ленты бескозырок, форма сияет белизной, но от внимательных глаз командиров не укроется ни одна мелочь.

Кубрик корвета «Стойкий» матрос Матвей Герман аккуратно гладит «фланку» - рубашку парадного комплекта. Никаких заломов и складок. Уже скоро в этой форме он будет стоять на палубе своего корабля на главном военно-морском параде.

«Это показать себя, свою выучку, свою стойкость. Это демонстрация не только того, что флот может быть не только сильным, но и красивым», - поделился матрос корвета «Стойкий» Матвей Герман.

Подготовка самого корабля стандартна для флота: все, что должно блестеть - будет сиять, крашеные элементы корпуса - без единого пятнышка. Корвет «Стойкий», призванный по итогам прошлого года лучшим надводным кораблем боевой службы, будет участвовать в главном военно-морском параде уже в пятый раз.

«Мы были на параде во всех его вариантах, люди знают, что делают, единственное, что сейчас происходит - это мелкое подкрашивание, доведение того, что еще не успели до идеала», - рассказал заместитель командира корвета «Стойкий» Евгений Мунтян.

Они стоят у пирса рядом - 3 корвета проекта 20380 из состава Балтийского флота - «Стойкий», «Бойкий» и «Сообразительный». Корабли-невидимки, построенные по стелс-технологии, чье грозное вооружение зенитный комплекс «Редут» и противокорабельные крылатые ракеты «Уран» скрыты в обводах корпуса. В одном строю с ними представитель совсем другого поколения, настоящий ветеран - учебный корабль «Перекоп».

Учебному кораблю «Перекоп» в этом году 45 лет, но несмотря на столь солидный возраст он впервые будет участвовать в главном военно-морском параде в своей родной гавани - в Кронштадте.

За 45 лет службы «Перекоп» выполнил 85 дальних походов, прошел 450 тысяч морских миль, был участником парадов в Севастополе и Владивостоке, но только теперь удостоился чести пройти в парадном строю на Кронштадтском рейде. Корабль - уникальный, каждый второй офицер российского военно-морского флота проходил практику именно на нем.

Вот и сейчас подготовка к параду не повод прерывать учебу. В классе будущие подводники - курсанты морского корпуса имени Петра Великого. Илья Климов родом из Самары, учится на мичмана и рад новой ответственной задаче.

«Первый раз пойдем на такое мероприятие, сразу же на корабле, обычно все по телевизору смотрели - а тут сразу участвуем, конечно это и гордость и немного страх, переживание», - поделился курсант.

У командира штурманской боевой части «Перекопа» весьма эффектная фамилия - Скороход. Скорость и маршрут прохода парадного строя уже отмечены на навигационных картах.

Курс 109 градусов, скорость 9 узлов и дистанция чуть больше одного кабельтова - корабли отрабатывают проход парадного строя на большом Кронштадтском рейде. Экипажи Корвета «Стойкий» и учебного корабля «Перекоп», впрочем, как и остальных участников парада, уже на тренировке демонстрируют выучку и слаженность действий. На генеральной репетиции 28 июля личный состав будет стоять на палубах своих кораблей уже в белой, идеально выглаженной форме. До главного военно-морского парада осталось всего 10 дней.

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