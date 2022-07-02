Опубликованы первые кадры разбившегося в Якутии Ан-2

Напомним, что борт, направлявшийся из столицы республики на площадку в Кобяйском районе, исчез с радаров десять дней назад. Его части со следами возгорания нашли только накануне, 1 июля, на склоне горы.

© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

Следственный комитет России показал первые кадры самолета Ан-2, который потерпел крушение в тайге Якутии. На видео обугленные обломки борта лежат среди деревьев.

Напомним, что борт, направлявшийся из столицы республики на площадку в Кобяйском районе, исчез с радаров десять дней назад. Его части со следами возгорания нашли только накануне, 1 июля, на склоне горы.

В катастрофе выжил только 36-летний пассажир Павел Кривошапкин. После крушения ему удалось выбить дверь в самолете и выбраться наружу. Он том, как он выживал все эти дни в тайге республике, он рассказал в беседе со «Звездой».