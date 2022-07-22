Вынудить врага отступить: в МО РФ рассказали о новых подвигах военнослужащих
Минобороны России продолжает делиться историями из самых важных точек специальной военной операции, где российские военнослужащие доблестно выполняют поставленные задачи.
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Минобороны России рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют отвагу, мужество и самоотверженность.