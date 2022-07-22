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Вынудить врага отступить: в МО РФ рассказали о новых подвигах военнослужащих

00:00 22.07.2022
Минобороны России продолжает делиться историями из самых важных точек специальной военной операции, где российские военнослужащие доблестно выполняют поставленные задачи.
Вынудить врага отступить: в МО РФ рассказали о новых подвигах военнослужащих
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют отвагу, мужество и самоотверженность.

© Минобороны России

Сержант Михаил Малютин, начальник аппаратной взвода связи

Сержант Михаил Малютин вместе со своими подчиненными выполнял задачу по развертыванию станции связи на удаленной от основных сил позиции.

Находясь на возвышенности, Михаил обнаружил группу украинских диверсантов, вооруженных минометами и стрелковым оружием, которые оборудовали огневые позиции на пути вероятного следования колонн снабжения.

Оценив силы националистов, учитывая расположение своих подчиненных на господствующей высоте, Михаил принял решение дать бой националистам.

Скрытно расположившись на местности, Михаил Малютин вместе с подчиненными открыл огонь по украинским боевикам, в результате чего группа противника, несмотря на их упорное сопротивление, была полностью уничтожена.

Смелые и решительные действия сержанта Михаила Малютина предотвратили нападение украинских боевиков на российские колонны в данном районе.

© Минобороны России

Старший лейтенант Нурлан Карымбаев

Группа российских военнослужащих под командованием старшего лейтенанта Нурлана Карымбаева выполняла задачу по обеспечению безопасного продвижения колонн российских подразделений.

Следуя по маршруту, российские военные обнаружили действующую на их направлении диверсионную группу украинских националистов

Внезапно атаковав противника, группой старшего лейтенанта Карымбаева было уничтожено до 20 националистов, а также 4 пикапа с установленными на них минометами и пулеметами.

Самоотверженные действия российского офицера позволили сорвать готовящиеся провокации в отношении российских Вооруженных Сил и обеспечили выход войск назначенный район в установленное время. При этом, благодаря высокому уровню тактической выучке Нурлана, потерь в группе допущено не было.

© Минобороны России

Старший сержант Михаил Алехин, командир танка

Командир танка старший сержант Михаил Алехин, действуя в составе танковой роты, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским националистам.

Продвигаясь по населенному пункту, Михаил обнаружил замаскированный вражеский танк, спрятанных за разрушенным зданием.

Мгновенно оценив ситуацию, Михаил, совершая противоогневые маневры, первым выстрелом уничтожил танк противника.

Продвигаясь далее по населенному пункту, старший сержант Алехин прицельным огнем уничтожил вражеский автомобиль с боеприпасами, который, сдетонировав, уничтожил группу обороняющихся боевиков.

В результате разорвавшегося рядом минометного снаряда система управления огнем танка была повреждена, однако экипаж старшего сержанта Алехина продолжал выполнять огневые задачи и огнем пулемета уничтожал пехоту боевиков.

Мужественные и самоотверженные действия Михаила Алехина позволили нанести урон противнику, который был вынужден отступить, оставив населенный пункт.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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