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Сержант Михаил Малютин, начальник аппаратной взвода связи

Сержант Михаил Малютин вместе со своими подчиненными выполнял задачу по развертыванию станции связи на удаленной от основных сил позиции.

Находясь на возвышенности, Михаил обнаружил группу украинских диверсантов, вооруженных минометами и стрелковым оружием, которые оборудовали огневые позиции на пути вероятного следования колонн снабжения.

Оценив силы националистов, учитывая расположение своих подчиненных на господствующей высоте, Михаил принял решение дать бой националистам.

Скрытно расположившись на местности, Михаил Малютин вместе с подчиненными открыл огонь по украинским боевикам, в результате чего группа противника, несмотря на их упорное сопротивление, была полностью уничтожена.

Смелые и решительные действия сержанта Михаила Малютина предотвратили нападение украинских боевиков на российские колонны в данном районе.