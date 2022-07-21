В попытках сохранить контроль: что стоит за подготовкой визита Пелоси на Тайвань

США не признают суверенитет Тайваня, однако новости о возможном визите Пелоси появились одновременно с решением Госдепартамента одобрить ему поставку запчастей для ремонта военной техники, в том числе и танков на сумму в 108 миллионов долларов.

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Настоящая дипломатическая война развернулась вокруг намеченного, но еще не объявленного визита на Тайвань Нэнси Пелоси. Американский политик-демократ она - третье в иерархии высшее должностное лицо в США. Новость всколыхнула мировую прессу.

Впервые о планах спикера Палаты представителей Конгресса США отправиться в азиатское турне и посетить Тайбэй сообщили сразу шесть источников американской Financial Times. Ранее в апреле этот визит пришлось отложить из-за выявленного у Пелоси коронавируса.

Затем вероятность ее визита на Тайвань косвенно подтвердил и Джо Байден, отметив определенные сложности с подготовкой визита. Формально США не признают суверенитет Тайваня, хотя в 1979-ом, с установлением дипотношений с Китаем, Вашингтон гарантировал одной из трех автономий КНР военную поддержку.

«Военные прямо сейчас не считают это хорошей идеей. Но я не в курсе, планируется ли этот визит», - сказал президент США Джо Байден.

Сообщения о возможном визите Пелоси появились одновременно с решением Госдепартамента одобрить поставку Тайваню запчастей для ремонта военной техники, в том числе и танков. Сумма поставок оценивается в 108 миллионов долларов.

В настоящее время с визитом там находится американская неправительственная делегация во главе с бывшим министром обороны Марком Эспером.

«Я не испытываю никакого разочарования, кроме, знаете ли, скорости, с которой мы продаем оружие. Причем не только Тайваню, но партнерам по всему миру. Нам есть над чем поработать в этом плане. Кроме этого было высказано мнение о необходимости расширить поставки. Например, включив в них противотанковые ракетные комплексы Javelin и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger», - заявил министр обороны США в 2019-2020 гг. Марк Эспер.

Такие заявления, идущие вразрез с концепцией единого Китая и международными обязательствами, которые взяли на себя США, не оставили незамеченными в Пекине. Там потребовали от Вашингтона отказаться от поставок оружия, прекратить поддерживать сепаратистов и отменить предполагаемый визит Пелоси.

«Если США будут настаивать на том, чтобы идти своим путем, Китай примет твердые и решительные меры для надежной защиты национального суверенитета и территориальной целостности. США должны взять на себя все последствия визита», - выступил с заявлением официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

В свое время схожую позицию занимала и Россия, возлагая на США ответственность за происходящее на Украине. Несмотря на то, что Тайвань признан ООН территорией Китая, Соединенные Штаты продолжают поддерживать там сепаратистские настроения.

В конечном итоге это сталкивает Тайвань с официальным Пекином, который до сих заявлял о приверженности мирного решения возникающих у них с островом споров.

Подробно о том, как расценивают данный шаг США российские востоковеды, о причинах, почему именно сейчас Соединенные Штаты действуют подобным образом и какие проблемы у американского государства, а также к чему может привести визит Пелоси на Тайвань - в репортаже Константина Коковешникова.