МО РФ: три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й мехбригад ВСУ потеряли более 50% личного состава за последние сутки

По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, противник несет значительные потери на всех направлениях.

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Три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины в районе Верхнекаменки и Золотаревки в Луганской народной республике за одни сутки боев потеряли более 50 процентов личного состава. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, противник несет значительные потери на всех направлениях.

«В районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад, только за сутки боев потеряли более 50 процентов личного состава», - сказал он.

Конашенков добавил, что у населенного пункта Артемовск высокоточным оружием Воздушно-космических сил нанесен удар по пункту временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады. В результате уничтожено до 120-ти украинских военнослужащих и около 15-ти единиц военной техники.

Кроме того, на брифинге представитель МО рассказал, что российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.