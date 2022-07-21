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Ясиноватая покрылась «лепестками»: ВСУ продолжают обстреливать ДНР минами

Алексей Курильченко
Андрей Лазарев
22:13 21.07.2022
ВСУ хаотично, днем и ночью обстреливают столицу ДНР, ближайшие города и поселки. Больше остальных достается Петровскому, Киевскому и Калининскому районам Донецка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Слезы боли, отчаянья и безысходности. Еще рано утром, проводив мужа на работу жительница Ясноватой замешивала на кухне тесто,  а уже к полудню кухня, как и весь дом, были уничтожены прямым попаданием снаряда реактивной системы залпового огня «Град», из которой украинские боевики обстреляли город.

«В момент прилета я была на кухне, завтра готовила. А прилетело в ванную, приземлился снаряд во дворе», - рассказала Людмила.

Взрыв разделил жизнь женщины на до и после. В доме она жила почти полвека, выросла сама, здесь же воспитывала детей. Снаряд попал в ванную комнату, крыша обрушилась сразу. Начался пожар. Огонь стремительно стал распространяться по остальным комнатам.

От ванной до кухни, где находилась Людмила, не больше метра. Женщина вспоминает, что как только услышала страшный грохот, сразу выбежала на улицу. Говорит, что осталась жива лишь чудом. В доме было негде укрыться - подвалов нет. Стала звать на помощь соседей. Кто-то вызвал пожарных. Им пришлось работать прямо под обстрелом. Отсюда до Авдеевки, откуда украинские военные наносят удары по жилым кварталам Ясиноватой, всего пять километров. Обгоревшие стены, мебель, рухнувшая крыша. Хозяева сейчас разбирают завалы, чтобы отыскать хоть какое-то уцелевшее имущество.

А это уже Кировский район Донецка. ВСУ тоже обстреляли его из «Градов». После прямого попадания дом буквально сложился. Уцелели лишь бетонные плиты. ВСУ хаотично, днем и ночью обстреливают столицу ДНР, ближайшие города и поселки. Больше остальных достается Петровскому, Киевскому и Калининскому районам Донецка.

«Получилось так: она пришла, заходит в коридор, проходит в комнату и ей в спину летят шифер и стекла», - рассказала жительница.

Даже в паузах между обстрелами выходить на улицу опасно. После прилета  кассетных боеприпасов повсюду разбросаны противопехотные мины-лепестки. Наступив на такой человек неминуемо получит тяжелейшее ранение. Только за последние несколько дней саперы обезвредили более 150 таких ловушек.

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