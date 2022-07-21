Творцы истории: заслужившие «Золотые звезды» участники СВО рассказали о своих подвигах

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Начало мая, остров Змеиный. Истребитель Су-35 под управлением подполковника Ильи Сизова заходит на украинский Ми-14. Это сложнейшая цель - многофункциональный вертолет-амфибия летит максимально низко, может маневрировать почти у поверхности воды. Но задача выполнена, цель поражена.

Указом президента РФ, за мужество и героизм проявленном при исполнении воинского долга, Сизову было присвоено звание Героя России. Высшую госнаграду - «Золотую Звезду» - заместителю командира истребительного авиационного полка вручил лично министр обороны Сергей Шойгу.

«Выполнил снижение на предельно малую высоту, разгон трансзвуковой скорости, визуально обнаружил вертолет противника. Выполнил по данному вертолету два захода с применением авиационного вооружения из пушки. Поразил с помощью ракеты Р-73», - рассказал подполковник Сизов.

Еще одна «Золотая звезда» - у полковника Ивана Шица. Семья уже знает о его подвиге: личный состав танкового полка под его командованием уничтожил все боевые позиции украинских националистов в населенном пункте, где удерживали мирное население. Действовали слаженно, выверяя каждый шаг, чтобы спасти стариков, женщин и детей.

«После прекращения разрывов артподготовки они сразу ворвались в населенный пункт и разгромили огневые точки огневые позиции противника. Личный состав, проявив разумную инициативу, вывез 18 детей и мирных жителей с населенного пункта в безопасное место. Дабы они не подверглись нападению и артиллерийскому обстрелу. Противник морально уже подавлен. Пытается сбегать либо через лесополосы, либо выходит и напрямую сдается», - рассказал Шиц.

Российские военнослужащие, проявляя мужество и героизм, успешно справляются со всеми задачами операции по защите Донбасса.

«Вы с честью выполнили свой долг. Надеюсь и дальше, так же уверенно, надежно, будете защищать нашу страну, независимость ее граждан. Все то, что вы делаете - это уже история. Так что продолжайте писать эту историю дальше, как свою личную, так и историю страны. Поздравляю вас», - заявил Шойгу.

Каждый награжденный проявил высочайший профессионализм и отвагу при выполнении боевых задач. Колонна батальонно-тактической группы командира огнеметного взвода Андрея Соловьева попала под минометный огонь. Наша разведка определила огневые позиции противника. Точным залпом огнеметчики уничтожили артиллерийское подразделение ВСУ, а также расположенный неподалеку склад боеприпасов.

«Награда для меня это благодарность за профессионализм и преданность своей стране, подчиненному мне личного состава. Морально-боевой дух удовлетворительный», - рассказал Соловьев.

Как важен настрой сослуживцев и любая помощь на передовой знает старший сержант Мерген Донгак. Он вместе со своим взводом попал под обстрел ВСУ, когда они удерживали переправу. Командира ранило, но старший сержант оказал ему медицинскую помощь и взял управление взводом на себя.

«Оказал первую медицинскую помощь и унес в безопасное место. И всех боевиков уничтожили, переправу удержали, задача выполнена», - рассказал Донгак.

За разработку и создание современных образцов вооружения «Золотой Звездой» наградили и генерального директора Концерна «Алмаз-Антей» Яна Новикова. Как говорят сами герои, каждая награда - доказательство успешной командной работы.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов