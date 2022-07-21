Новак обсудил с главой МИД Венгрии поставки газа и сотрудничество по мирному атому

Зампредседателя правительства РФ рассчитывает на дальнейшее развитие отношений с Венгрией в области энергетики.

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Зампредседателя правительства РФ Александр Новак встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в ходе его рабочего визита в Москву. В ходе встречи обсуждали поставки в Венгрию природного газа и сотрудничество по мирному атому.

«Сегодня достаточно сложная политическая ситуация, но мы по достоинству ценим позицию венгерского правительства, которое последовательно отстаивает свои национальные интересы. Мы настроены на дальнейшее развитие отношений, в том числе в области энергетики», - заявил Новак.

Также Сийярто встретился с министром торговли и промышленности РФ Денисом Мантуровым и обсудил вопросы торгово-экономического сотрудничества и промышленной кооперации.

Ранее Сийярто встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым. В ходе встречи российский министр заявил, что две страны продолжают наращивать экономическое сотрудничество, несмотря на санкции.