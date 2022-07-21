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Российские силовики изъяли 48 килограмм тротила у пойманных в Херсоне украинских диверсантов

Анастасия Бобылева
20:12 21.07.2022
Тротил собирались использовать для подрыва железной дороги.
Российские силовики изъяли 48 килограмм тротила у пойманных в Херсоне украинских диверсантов
© Фото: РИА Новости
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Силовики РФ выявили в Херсоне новую диверсионную группу, задержали ее членов и изъяли 48 килограммов тротила. Об этом сообщает представитель одного из силовых ведомств России.

Как выяснилось, диверсионной группой руководили кураторы СБУ из Одессы. Помимо тротила было изъято оружие. Как сообщается, один из задержанных диверсантов планировал подорвать с помощью тротила железную дорогу.

«Российские силовики продолжают выявление и задержание членов одной из самых больших диверсионных групп, действующих на территории Херсона и области. <...> При осуществлении адресных мероприятий изъято более 48 килограммов тротила в шашках, а также гладкоствольное оружие», - передает РИА Новости слова сотрудника силового ведомства.

Ранее под Херсоном в поселке Куйбышево обнаружили перевалочный пункт украинских диверсантов и схрон с оружием. В ходе обыска были извлечены гранатометы, автоматы Калашникова, патроны. Еще один тайник с оружием и боеприпасами обнаружили в селе Железный порт. Вооружение хранилось под мусором в одной из хозяйственных построек.

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