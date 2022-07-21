Силовики РФ выявили группу диверсантов в Херсоне под руководством одесской СБУ

Было изъято 48 килограммов тротила, который хотели использовать, чтобы подорвать железную дорогу.

© Фото: РИА Новости

Российские силовики выявили новую диверсионную группу в Херсоне, как сообщил представитель одного из российских силовых ведомств. Было изъято оружие и 48 килограммов тротила, членов группы задержали.

Тротил хотели использовать для подрыва железной дороги. За последнее время силовики РФ обнаружили несколько схронов с оружием, в которых находились гранатометы, автоматы, пулемет и две ПЗРК «Игла».

«Российские силовики продолжают выявление и задержание членов одной из самых больших диверсионных групп, действующих на территории Херсона и области. В результате слаженной работы силовых ведомств установлено и задержано еще одно лицо, планирующее подрыв железнодорожных путей, состоящее в диверсионной группе, которой руководят кураторы СБУ из Одессы. При осуществлении адресных мероприятий изъято более 48 килограммов тротила в шашках, а также гладкоствольное оружие», - передает РИА Новости слова сотрудника силового ведомства.

Ранее сообщили об очередном обстреле Херсонской области со стороны ВСУ. Антоновский мост обстреляли ракетами HIMARS. К счастью, ракеты удалось сбить, они упали в Днепр.

Во вторник, 12 июля, прогремела серия взрывов в Луганске. По предварительным данным, над городом сбили украинскую ракету «Точка-У». В Сети было опубликовано видео произошедшего.