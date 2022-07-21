«Все для победы»: волонтеры ОНФ доставили гумпомощь в ЛНР

Кроме амуниции и снаряжения, сотрудники «Народного фронта» привезли так необходимые медикаменты.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Наклейки на коробках с девизом акции «Все для победы» точнее всего передают суть их содержимого. Рязанское отделение «Общероссийского народного фронта» привезло в ЛНР партию гуманитарного груза специально для солдат на передовой.

«Народный фронт» находится в плотном контакте с бойцами на передовой, и потому эта помощь - адресная. Привезли то, что необходимо каждому конкретному военному на позициях. Обувь, обмундирование, бронежилеты, все под размер. Для артиллеристов привезли специальные тактические наушники.

Кроме амуниции и снаряжения, сотрудники «Народного фронта» привезли так необходимые медикаменты. В работу организации активно включились и рязанские школьники. Так что кроме материальной поддержки бойцы получают и моральную.

Это лишь первая акция рязанского отделения ОНФ, но далеко не последняя. Уже сейчас для отправки на фронт готовится следующая партия адресной помощи бойцам народной республики.