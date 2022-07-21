NBC: иностранные наемники на Украине упали духом

Причиной этому стали задержки поставок оружия с Запада, недовольство командирами и плохая организация взаимодействия между подразделениями.

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Иностранные наемники, сражающиеся на стороне Украины, начинают падать духом. Об этом американскому телеканалу NBC рассказал Рипли Роулигс, бывший морской пехотинец из США, который осуществлял поставки для иностранных наемников на Украине.

«Число людей, которые расстроены и имеют низкий моральный дух, увеличилось, и это частично произошло из-за того, как русские решили вести боевые действия», - комментирует Роулигс.

Причины снижения боевого настроя в том, что поставки западного оружия Киеву задерживаются, в рядах военных наблюдается недовольство командирами, а взаимодействие между военными подразделениями осуществляется плохо. Сейчас все меньше иностранных наемников прибывает на помощь Украине.

В среду шеф Пентагона Ллойд Остин заявил о скорой поставке нового пакета помощи Киеву, который будет включать в себя 4 системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для РСЗО дальностью до 80 километров.