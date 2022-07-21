Медведев заявил о необходимости отодвинуть ВСУ от Донецка и дальше

Во время поездки на встречу с беженцами с Донбасса и Украины Дмитрий Медведев также возложил цветы к памятнику советскому солдату-победителю.

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинские войска необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и еще дальше. Об этом он сказал во время встречи с беженцами с Донбасса и Украины в Ростовской области.

«Теперь нужно пошире. Подальше», - сказал Медведев.

Во время рабочей поездки он также возложил цветы к местному памятнику советскому солдату-победителю. В церемонии также участвовали вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда РФ Антон Котяков и глава Роспотребнадзора Анна Попова.