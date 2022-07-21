Останки десяти неизвестных красноармейцев были подняты добровольцами в первый день поисковой экспедиции «Битва за Кавказ»

В экспедиции принимают участие более 120 поисковиков из 22 общественных организаций, представляющих Кубань, Адыгею, Башкортостан, Крым, Брянскую, Воронежскую, Липецкую, Орловскую, Пермскую области, город-герой Севастополь.

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В Крымском районе Краснодарского края начала работу VII Межрегиональная поисковая экспедиция «Битва за Кавказ». В ходе торжественного открытия участников мероприятия приветствовали заместитель главы Крымского района Владимир Черник, глава Кеслеровского сельского поселения Сергей Сопелиди, председатель краевого отделения «Поискового движения России» Александр Шепелев. После этого состоялось награждение 24-х поисковиков медалью «За поиск павших на Кубани», учрежденной к 10-летию Ассоциации «Кубаньпоиск».

В первый день экспедиции добровольцы поисковых отрядов провели масштабные поисковые и эксгумационные работы на полях в окрестностях села Кеслерово, где в июле 1943 года проходили кровопролитные бои по прорыву «Голубой линии». За этот день поисковиками были подняты останки десяти неизвестных красноармейцев.

«В субботу, 23 июля, группа участников экспедиции выедет в окрестности станицы Неберджаевской, где в горно-лесистой местности будут проведены работы по обследованию места крушения советского самолета с целью установления имени и судьбы пилота» - сообщил заместитель руководителя Ассоциации «Кубаньпоиск» Дмитрий Максумов.

Экспедиция продолжится пять дней и завершится Торжественным захоронением советских воинов, обнаруженных поисковиками.

Экспедиция «Битва за Кавказ» проводится Ассоциацией поисковых отрядов «Кубаньпоиск» при поддержке Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» в рамках реализации программы «НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ. ПОИСКОВИКИ КУБАНИ» с использованием гранта президента России, предоставленного Фондом президентских грантов.