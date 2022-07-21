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У некрополя Кремлевской стены почтили память маршала Соколовского

14:06 21.07.2022
Участник Великой Отечественной был удостоен звания Героя Советского Союза за руководство боевыми действиями во время Берлинской операции.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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У Кремлевской стены почтили память Маршала Советского Союза Василия Соколовского по случаю 125-летия легендарного военачальника. Церемония проходила в торжественной обстановке под аккомпанемент военного оркестра. Собравшиеся возложили цветы к мемориальному участку, где военачальник был удостоен чести обрести вечный покой.

Перед участниками торжественного мероприятия выступили помощник начальника Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ по военно-политической работе полковник Игорь Сиваков, а также генеральный инспектор Минобороны России (председатель ОООВ «Российский союз ветеранов») генерал армии Михаил Моисеев. Также на церемонии присутствовала внучка маршала Наталья Синюкова. Среди собравшихся были ветераны, учащиеся учебных заведений Минобороны, юнармейцы.

«Яркий талант Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Василия Даниловича Соколовского проявляется и сегодня, мы изучаем его труды и руководствуемся его наукой», - отметил Моисеев.

Соколовский руководил боевыми действиями в Берлинской операции и был удостоен звания Героя Советского Союза, а с 1952 по 1960 год возглавлял Генеральный штаб Вооруженных сил СССР.

В послевоенные годы он много сделал для сохранения исторической памяти: участвовал в установке мемориалов Могила Неизвестного Солдата в Москве и «Родина-мать» в Волгограде. В том числе благодаря усилиям Соколовского Москве было присвоено звание «Город-герой».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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