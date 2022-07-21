В России могут начать субсидировать регулярные авиарейсы и поезда

В случае расширения программы стоимость туров по России может подешеветь в полтора-два раза.

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Программа государственного субсидирования чартерных авиарейсов и железнодорожных перевозок по России может расшириться.

В таком случае туроператоры смогут закупать блоки мест у авиакомпаний и железнодорожных перевозчиков по сниженным тарифам. Для этого должны поступить соответствующие поправки от Правительства РФ.

В конечном итоге для путешественников туры по России могут подешеветь в полтора-два раза в случае расширения программы. Отмечено, что выгодополучателями станут и авиакомпании, поскольку смогут достичь цели в 100 миллионов перевезенных авиапассажиров в 2022 году. Ранее в марте президент России Владимир Путин поставил задачу достигнуть данной планки на этот год.

«Сейчас правительство субсидирует только внутренние чартерные рейсы для туристов. Эта программа востребована и бизнесом, и туристами - рейсы летают со 100-процентной загрузкой», - приводят информацию от Ростуризма «Известия».

При этом отмечено, что бизнес ожидает скорейшего внесения поправок кабмином России, так как «это поможет поддержать внутренний туризм в межсезонье».

«В поправках мы предлагаем не ограничивать действие программы 12 направлениями, а распространить ее практически повсеместно - на Приморье, Сибирь, Татарстан, Урал и другие регионы», - отметил собеседник издания предприниматель Дмитрий Горин.

Он добавил, что «стоимость перевозки - определяющая» и обычно она составляет 50-70% в турпакете. Говоря о необходимости субсидирования железнодорожных перевозок была отмечена их способность доставить туристов до тех мест, «в которых банально нет аэропортов».

Ранее сообщалось, что в России сняли запрет на пролет Boeing 737 MAX из дружественных стран. Указывается, что снятие ограничений относится только к самолетам из дружественных для РФ стран.