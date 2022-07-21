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Украина потеряла 4 135 танков и других боевых бронированных машин с начала спецоперации

12:09 21.07.2022
Также с начала СВО уничтожены 260 украинских самолетов, 144 вертолета, 1 577 беспилотников, добавили в МО РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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За все время спецоперации, которую проводят на Украине ВС РФ, а также силы Народных милиций ЛНР и ДНР, неприятельские войска потеряли 4 135 танков и бронемашин, сообщил на брифинге 21 июля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также в ежедневной сводке говорится, что с начала СВО уничтожены 260 украинских самолетов, 144 вертолета, 1 577 беспилотников, 356 ЗРК, 762 боевые машины РСЗО, 3 174 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4 413 единиц специальной военной автомобильной техники.

Конашенков рассказал и о серьезных потерях в личном составе, которые несет украинская сторона в ходе спецоперации. Так, официальный представитель российского военного ведомства рассказал об уничтожении 600 боевиков в центре отдыха «Империя» в Константиновке ударом ВКС. Среди погибших до 120 иностранных специалистов, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее Минобороны показало видеозапись со стрельбой из РСЗО «Ураган» в ходе спецоперации. Удары наносились по позициям и полевому складу противника, где базировались гаубицы М777, ранее полученные Киевом от западных стран. Огонь корректировался с использованием беспилотников «Орлан».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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