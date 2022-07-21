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В Минобороны России рассказали об уничтожении украинского штурмовика Су-25 и вертолета Ми-8

12:07 21.07.2022
Как отметил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, украинский Су-25 был сбит в районе Краматорска (ДНР), а Ми-8 - в районе населенного пункта Первомайское (Николаевская область).
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России рассказали о суточных результатах работы российских средств ПВО в ходе специальной военной операции на Украине. Данные озвучил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Первомайское Николаевской области», - отметил Конашенков. 

Также, по его словам, были уничтожены пять украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Топольское, Дементиевка и Песчаное в Харьковской области, а также в районах населенных пунктов Енакиево и Макеевка в ДНР. 

Кроме этого, как заметил Игорь Конашенков, ПВО ВС РФ перехватила восемь снарядов украинских РСЗО «Ураган». Это произошло в районах населенных пунктов Чернобаевка и Казачьи Лагери в Херсонской области и в районе населенного пункта Каменка в Харьковской области. 

Еще официальный представитель российского оборонного ведомства заявил, что Украина потеряла 4 135 танков и других боевых бронированных машин с начала спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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