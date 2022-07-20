В Финляндии ужесточили правила покупки земли для россиян

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В Финляндии ужесточили антироссийские ограничения - нововведения коснутся процесса покупки земли.

В частности, торговый представитель Москвы в Хельсинки Антон Логинов сообщил, что в соответствии с новыми нормами, лицам, желающим приобрести землю в Финляндии, но не имеющим гражданства ЕС, придется объяснять местному Министерству обороны происхождение средств для покупки, а также мириться с установлением ведомством расстояния от участка до «объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии».

Официально данные меры приняты для «обеспечения национальной безопасности». Ранее же покупатели земли в Финляндии должны были только иметь лицензию местного Минобороны и не более. Правило также распространялось и на юрлиц с 10% и более капитала в странах, также не входящих в ЕС.