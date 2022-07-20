Российские военные доставили десять тонн гуманитарной помощи в отдаленные районы Лисичанска

Гуманитарные колонны формируются и отправляются незамедлительно. Это позволяет избежать продовольственного коллапса в освобожденных от ВСУ населенных пунктах.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Очередная партия гуманитарной помощи доставлена мирному населению Луганской Народной Республики. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) привезли в отдаленные районы Лисичанска около 10 тонн гуманитарного груза. Это - продовольствие и средства гигиены.

В состав наборов вошли крупы, макароны, масло, чай, консервы, сахар и сладости для детей, а также подгузники. Российские военные привезли и раздали помощь там, куда прежде не доезжали гуманитарные колонны.

Местные жители в беседе рассказали, как в течение нескольких месяцев уничтожалась городская инфраструктура. Так, украинские власти и вооруженные силы разрушали электростанции, объекты водоснабжения и отопления.

Российские гуманитарные колонны формируются и отправляются незамедлительно. Это позволяет избежать продовольственного коллапса в освобожденных от ВСУ населенных пунктах.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.