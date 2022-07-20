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Захват вражеского блокпоста без потерь: новые истории мужества военных РФ на Украине

01:30 20.07.2022
Российские военнослужащие продолжают демонстрировать примеры мужества и героизма в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса.
Захват вражеского блокпоста без потерь: новые истории мужества военных РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации рассказало о новых подвигах военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют героизм, решительность и самоотверженность.

© Минобороны России

Наводчик-оператор, ефрейтор Виктор Саньков

Ефрейтор Виктор Саньков, находясь в боевой машине, в составе батальонной тактической группы выполнял задачу по вытеснению украинских националистов из населенного пункта.

Ожесточенно обороняясь, противник вел бой с применением минометного огня и артиллерии.

Продвигаясь по населенному пункту, Виктор заметил на последнем этаже заброшенного здания вражеского националиста, корректирующего по радиостанции артиллерийский огонь.

Грамотно оценив обстановку, ефрейтор Саньков на боевой машине занял выгодную огневую позицию и прицельным огнем из пушки уничтожил его, после чего продолжил вести бои с националистами в условиях городской застройки.

Противник отступил. В процессе преследования противника, на выезде из города в лесопосадке, ефрейтор Виктор Саньков, обнаружил группу националистов. Сориентировавшись в ситуации, Виктор огнем из пушки уничтожил группу вооруженных боевиков в количестве 5 человек.

Своими смелыми и решительными действиями, ефрейтор Виктор Саньков обеспечил освобождение населенного пункта от боевиков.

© Минобороны России

Механик-радиотелефонист, сержант Николай Григорьев

Сержант Николай Григорьев, действуя в составе группы российских военнослужащих, выполнял задачу по безопасному передвижению колонн российских Вооруженных Сил.

На пути следования к населенному пункту Николай обнаружил тщательно укрепленный вражеский блокпост, расположенный на пути планируемого следования российских батальонных тактических групп.

Российские военнослужащие приняли решение вступить в бой с националистами. Николай, грамотно заняв позицию, вел прицельный огонь по противнику.

Противник, дождавшись подкрепления, предпринял попытку контрнаступления на группу российских военнослужащих.

Оценив силы националистов, командиром группы было принято решение о нанесении по блокпосту артиллерийского удара.

Однако применение средств связи существенно осложнялось использованием противником средств постановки помех.

Сержант Григорьев, действуя смело и решительно, в одиночку отошел от основных сил группы, выбрал наиболее выгодное место на возвышенности и оттуда, установив связь с командным пунктом полка, передал координаты вражеского блокпоста.

Благодаря своевременно переданным Николаем Григорьевым координатам, вражеский блокпост с находящимся в нем личным составом был уничтожен артиллерийским залпом. При этом потерь в группе российских военнослужащих допущено не было.

© Минобороны России

Старший прапорщик Дмитрий Посохин, старшина роты

В ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик старший прапорщик Дмитрий Посохин выполнял задачи по подвозу боеприпасов для наступающих российских подразделений.

С целью бесперебойного обеспечения боеприпасами и материальными средствами основных сил батальонно-тактической группы выполнял работы в районах, расположенных в непосредственной близости к территориям нахождения противника.

Управляя автомобилем с боеприпасами, при приближении к позициям подразделения старший прапорщик Посохин получил информацию о том, что на передний рубеж доставка боеприпасов затруднена из-за усилившегося артиллерийского обстрела со стороны националистов.

В условиях непрекращающегося огня Дмитрий Посохин, понимая, что попадание снаряда в машину с боеприпасами приведет к мощному взрыву, способному уничтожить большое количество живой силы и техники роты, вывез машину из-под минометного огня противника в безопасное место.

Оставив автомобиль в месте, исключающем его поражение артиллерией противника, старший прапорщик Посохин, рискуя жизнью, лично доставил на передний рубеж непосредственно к подразделению, ведущему бой, 14 ящиков с патронами и не менее 20 гранат к ручным противотанковым гранатометам.

Своими действиями старший прапорщик Дмитрий Посохин внес существенный вклад в преодоление оборонительных рубежей противника и развитие наступления российских подразделений.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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