МО РФ: ПВО авиабазы Хмеймим сбила два БПЛА боевиков
Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.
© Фото: Минобороны России
Незаконные вооруженные формирования в Идлибской зоне деэскалации продолжают предпринимать попытки совершения атак на российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов кустарного производства.
Российскими средствами противовоздушной обороны 20 июля 2022 года около 22:10 были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления.
Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков на удалении двух километров от авиабазы.
Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.
Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов