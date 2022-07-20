Армия Ситуация в Сирии МО РФ: ПВО авиабазы Хмеймим сбила два БПЛА боевиков Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Незаконные вооруженные формирования в Идлибской зоне деэскалации продолжают предпринимать попытки совершения атак на российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов кустарного производства. Российскими средствами противовоздушной обороны 20 июля 2022 года около 22:10 были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления. Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков на удалении двух километров от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме. Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика