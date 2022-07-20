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МО РФ: ПВО авиабазы Хмеймим сбила два БПЛА боевиков

23:13 20.07.2022
Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.
МО РФ: ПВО авиабазы Хмеймим сбила два БПЛА боевиков
© Фото: Минобороны России
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Незаконные вооруженные формирования в Идлибской зоне деэскалации продолжают предпринимать попытки совершения атак на российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов кустарного производства.

Российскими средствами противовоздушной обороны 20 июля 2022 года около 22:10 были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления.

Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков на удалении двух километров от авиабазы.

Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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