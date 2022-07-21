«Парень, который хотел летать»: как запомнился посмертно награжденный орденом Мужества Владимир Фетисов

18 мая командир авиационного звена не вернулся с боевого задания - это был его 64-ый вылет.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Марш военного оркестра и минута молчания. Из-под белоснежного покрывала возникает новый мемориал. Родственники, сослуживцы, ветераны и юнармейцы несут цветы к портрету старшего лейтенанта Владимира Фетисова. 18 мая командир авиационного звена не вернулся с боевого задания в зоне специальной военной операции.

За смелость, отвагу и решительность старший лейтенант Владимир Фетисов награжден Орденом Мужества посмертно. Последний его боевой вылет был 64-ым по счету. В Краснодарском высшем авиационном училище сегодня увековечили память о военном летчике.

«Пилоты не умирают. Они улетают и не возвращаются» - гласит эпитафия на памятном камне. В стенах училища, где Владимир проходил обучение и стажировку, новый мемориал стал для курсантов и выпускников – примером самоотверженности и стойкости военного летчика.

«Владимир был скромным курсантом, познавал усердно все предметы, которые были необходимы ему жизненно в боевых условиях при выполнении боевых задач. Скромный парень, который хотел летать, получать знания штурмовой-бомбардировочной авиации», - рассказал преподаватель тактики авиации Александр Ржаных.

В свои 26 лет Владимир показывал высочайшие результаты работы в воздухе. Командиры пророчили ему большое будущее в военной авиации. За штурвалом Су-34 летчик находился с первых дней спецоперации. Десятки раз шел на сближение, наносил удары по артиллерийским батареям, железнодорожным переправам и укрепрайонам ВСУ на предельно малых высотах. Даже когда цели находились под прикрытием зенитно-ракетных комплексов противника, Владимир успевал уходить на противоракетные маневры и оставаться неуязвимым. За 64 боевых вылета - ни одного промаха.

В стенах училища также работает и масштабный музейный комплекс. Здесь все посвящено авиации. Например, различные типы вооружений, модели самолетов, которые в разные годы наши летчики использовали как боевое оружие, а также стенды о тех, кто на протяжении всей своей карьеры стоит на защите наших воздушных рубежей.

«Фотографии с кубком, занявшим третье место в общероссийском этапе конкурса "Авиадартс" 2021 года. Фотографии в кабине самолета, мемориального камня», - рассказала заведующая историко-мемориальным залом Ирина Попова

18 мая после выполнения боевого задания «тридцатьчетверка» под управлением Фетисова возвращалась на аэродром базирования. Самолет попал в зону поражения ПВО и был сбит. Владимир разбился вместе с пылающей машиной.

В музейном зале теперь хранится форма, летная книжка и карта полетов старшего лейтенанта Владимира Фетисова. По соседству с ним экспозиции, посвященные легендарному Валерию Чкалову, который здесь же проходил обучение ровно сто лет назад. Герой России Роман Филипов, погибший в Сирии в 2018 году также выпускник этой летной школы. Краснодарское высшее военное авиационное училище в Борисоглебске не только кузница профессиональных летчиков, но и настоящих мужчин.

«Последнюю встречу да, помню. Она у нас была в расположении. Незадолго до вылета. Это был обычный день. Готовились к полетам. Для каждого моего боевого товарища и для меня лично. Это очень большая потеря. В наших сердцах он останется навсегда», - рассказал сослуживец Фетисова Александр. «Он себя проявил как прекрасный друг. Я это знаю точно. Потому что все его ребята, с кем он служил. Пока мы ждали похороны, вспоминая Вову мы все время смеялись. Потому что это был большой шутник. Веселые добрые шутки. Он был всегда плечом для всех», - рассказала теща летчика Виктория Уланова.

Имя Владимира Фетисова - бесстрашного летчика 11 армии Восточного Военного округа, теперь часть истории. Не только его семьи, училища и родного авиаполка, но и всей России.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов