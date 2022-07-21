Армия Армия Армия

«Парень, который хотел летать»: как запомнился посмертно награжденный орденом Мужества Владимир Фетисов

Максим Низкодубов
05:05 21.07.2022
18 мая командир авиационного звена не вернулся с боевого задания - это был его 64-ый вылет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Марш военного оркестра и минута молчания. Из-под белоснежного покрывала возникает новый мемориал. Родственники, сослуживцы, ветераны и юнармейцы несут цветы к портрету старшего лейтенанта Владимира Фетисова. 18 мая командир авиационного звена не вернулся с боевого задания в зоне специальной военной операции.

За смелость, отвагу и решительность старший лейтенант Владимир Фетисов награжден Орденом Мужества посмертно. Последний его боевой вылет был 64-ым по счету. В Краснодарском высшем авиационном училище сегодня увековечили память о военном летчике.

«Пилоты не умирают. Они улетают и не возвращаются» - гласит эпитафия на памятном камне. В стенах училища, где Владимир проходил обучение и стажировку, новый мемориал стал для курсантов и выпускников – примером самоотверженности и стойкости военного летчика.

«Владимир был скромным курсантом, познавал усердно все предметы, которые были необходимы ему жизненно в боевых условиях при выполнении боевых задач. Скромный парень, который хотел летать, получать знания штурмовой-бомбардировочной авиации», - рассказал преподаватель тактики авиации Александр Ржаных.

В свои 26 лет Владимир показывал высочайшие результаты работы в воздухе. Командиры пророчили ему большое будущее в военной авиации. За штурвалом Су-34 летчик находился с первых дней спецоперации. Десятки раз шел на сближение, наносил удары по артиллерийским батареям, железнодорожным переправам и укрепрайонам ВСУ на предельно малых высотах. Даже когда цели находились под прикрытием зенитно-ракетных комплексов противника, Владимир успевал уходить на противоракетные маневры и оставаться неуязвимым. За 64 боевых вылета - ни одного промаха.

В стенах училища также работает и масштабный музейный комплекс. Здесь все посвящено авиации. Например, различные типы вооружений, модели самолетов, которые в разные годы наши летчики использовали как боевое оружие, а также стенды о тех, кто на протяжении всей своей карьеры стоит на защите наших воздушных рубежей.

«Фотографии с кубком, занявшим третье место в общероссийском этапе конкурса "Авиадартс" 2021 года. Фотографии в кабине самолета, мемориального камня», - рассказала заведующая историко-мемориальным залом Ирина Попова

18 мая после выполнения боевого задания «тридцатьчетверка» под управлением Фетисова возвращалась на аэродром базирования. Самолет попал в зону поражения ПВО и был сбит. Владимир разбился вместе с пылающей машиной.

В музейном зале теперь хранится форма, летная книжка и карта полетов старшего лейтенанта Владимира Фетисова. По соседству с ним экспозиции, посвященные легендарному Валерию Чкалову, который здесь же проходил обучение ровно сто лет назад. Герой России Роман Филипов, погибший в Сирии в 2018 году также выпускник этой летной школы. Краснодарское высшее военное авиационное училище в Борисоглебске не только кузница профессиональных летчиков, но и настоящих мужчин.

«Последнюю встречу да, помню. Она у нас была в расположении. Незадолго до вылета. Это был обычный день. Готовились к полетам. Для каждого моего боевого товарища и для меня лично. Это очень большая потеря. В наших сердцах он останется навсегда», - рассказал сослуживец Фетисова Александр.

«Он себя проявил как прекрасный друг. Я это знаю точно. Потому что все его ребята, с кем он служил. Пока мы ждали похороны, вспоминая Вову мы все время смеялись. Потому что это был большой шутник. Веселые добрые шутки. Он был всегда плечом для всех», - рассказала теща летчика Виктория Уланова.

Имя Владимира Фетисова - бесстрашного летчика 11 армии Восточного Военного округа, теперь часть истории. Не только его семьи, училища и родного авиаполка, но и всей России.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:45 В стране и мире
МЧС РФ в ближайшие дни начнет разбор завалов в Северодонецке
03:47 В стране и мире
МЧС РФ: открытое горение в восьмиэтажке на Ленинском проспекте ликвидировано
03:32 В стране и мире
В Минэкономразвитии рассказали о массовом переезде компаний в офшоры РФ
00:49 В стране и мире
В РФ сняли запрет на пролет Boeing 737 MAX из дружественных стран
02:00 В стране и мире
В Белом доме объяснили заявление Байдена о том, что у него рак
Популярное
Видео
Шойгу проинспектировал российскую группировку «Запад», участвующую в спецоперации на Украине
Видео
Шойгу дал указания жестко пресекать обстрелы националистами освобожденных кварталов
Видео
В МО РФ рассказали об уничтожении до 200 боевиков «Правого сектора»* в Запорожской области
Видео
МО РФ: в Одесской области уничтожены хранилища с боеприпасами к западному вооружению
Видео
Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи по разгрому противника в ходе СВО
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении до 250 наемников «иностранного легиона» под Константиновкой в ДНР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.