В стране и мире Падение «золотого миллиарда»: о чем говорил Путин в ходе форума АСИ Алексей Курильченко Константин Коковешников Ситуация на мировых энергетических рынках, укрепление технологической независимости России и санкционные уловки западных стран были в центре внимания на встрече Владимира Путина с участниками форума «Сильные идеи для нового времени». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Майшев РИА Новости Читайте нас на: Обеспечение технологического суверенитета России, особенно актуального с учетом санкций, свобода предпринимательства и социальная справедливость - вот ключевые направления конкурса социальных инициатив, с финалистами которого сегодня встретился президент РФ Владимир Путин. Свою речь в начале пленарного заседания он практически полностью посвятил уходу в прошлое однополярного мира и положению дел в мировой экономике. «Модель тотального доминирования, так называемого "золотого миллиарда" несправедлива. Ну почему этот "золотой миллиард" из всего населения планеты должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения, основанные на иллюзии исключительности? Она делит народы на первый и второй сорт, а потому является расистской и неоколониальной по своей сути, а лежащая в ее основе глобалистская, якобы либеральная идеология, все больше приобретает черты тоталитаризма, сдерживая творческий поиск, свободное историческое созидание. Складывается впечатление, что Запад просто не может предложить миру свою модель будущего. Да, конечно, этот "золотой миллиард" неслучайно стал "золотым", добился очень много, но занял свои позиции не только благодаря каким-то реализованным идеям - в значительной степени он занял свои позиции за счет грабежа других народов и в Азии, и в Африке. А как же - так и было: Индию, вон, сколько грабили. Поэтому и сегодня элиты этого "золотого миллиарда" панически боятся, что другие центры мирового развития могут представить свои варианты развития», - заявил президент. Именно этим Владимир Путин объясняет становление по всему миру подлинно суверенных государств. Но необходимо активное участие гражданского общества. И такой форум как этот, который проходит в здании бывшей электростанции, превращенном в новое культурное пространство ГЭС-2 - лишь один из примеров этого. С детства прикованная к коляске Виолетта Журавская в своем родном Екатеринбурге запустила приложение «Город без границ», которое позволяет людям с ограниченными возможностями не только проложить маршрут в навигаторе с учетом преград на их пути, но и в принципе оценить, смогут ли они вообще попасть внутрь в торговый центр или ресторан. «Вот здесь указано, что есть входная группа с пандусом, расширенные дверные проемы, свободное передвижение внутри здания. Но также крестиком указано, что при входе нет кнопки вызова при входной группе и санитарный узел нам не доступен», - рассказала Журавская. Оксана Кухарчук предлагает президенту всего лишь за два года - взамен ухода из России популярных сегодня шведских конструкторов - выпустить и передать в школы один миллион комплектов отечественной робототехники. «Вот представьте, что наши дети смогут конструировать и запускать в небо беспилотники... это же мечта Владимир Владимирович!», - рассказала Кухарчук. Словами героя фильма «Белое солнце пустыни» - «За державу обидно» - говорит еще один участник конкурса Павел Фролов. Он просит президента передать его коллегам из Индии и Китая отечественные разработки. Путин обещает это сделать: уход из России западных компаний, уверен он, стране даже на пользу. «То, что они уходят, заставляет нас наконец шевелиться, потому что все время сидеть на иностранных технологиях - это погружаться в зависимость, в эту унизительную зависимость и очень опасную зависимость», - заявил Путин. Деньги на это президент обещает найти, обращаясь уже к главе ВЭБа Игорю Шувалову. «Игорь Иванович, а что такое девять миллиардов? Вот у Игоря Ивановича активы банка - четыре триллиона 600 миллиардов рублей. Неужели вы десятку не найдете? Ну что это? О чем мы говорим?», - сказал Путин. Еще одна тема - разгорающийся в Европе энергетический кризис. В ответ на выход из строя - по независящим от России причинам - газопровода «Северный поток - 1» - еще этой ночью в Иране Владимир Путин предложил запустить уже готовую к его открытию вторую нитку. А сегодня уже на встрече с авторами проектов Агентства стратегических инициатив президент объясняет мотивы первоначального решения Канады, отказавшейся вернуть Газпрому после ремонта одну из турбин. «Я вам скажу, почему Канада сделала это, - потому что она сама производит нефть и газ и планирует осваивать европейский рынок. Здесь в основе этого решения никакие не политические вопросы и даже не наша спецоперация на Донбассе, а прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок, потому что планируют развивать газодобычу у себя. Вот и все. Эта конкуренция на каждом шагу», - заявил Путин. Надежды на возобновляемые источники энергии - говорит президент - себя не оправдали. И последствия этого сегодня на себе ощущают в Европе. Хотя и обвиняют в этом Россию. «Позавчера мне показали картинку - в интернете, в СМИ в Европе распространяется, - на которой изображен человек, а внизу подпись: "Хочешь рассердить Путина - мой только эти четыре места". И показано. Что это такое? Совсем с ума посходили, понимаете? "Экономьте воду! Экономьте электроэнергию, электричество!" Бред какой-то. Понаделали ошибок, а теперь не знают, что с этим делать, и ищут виноватых», - сказал президент. Вновь к своему визиту в Иран президент обращается, объясняя причины своего кашля. «Здоровьем занимаетесь? Вчера в Тегеране было очень жарко - плюс 38, а "кондишн" там шуровал как следует, поэтому я прошу прощения», - сказал Путин. Но вообще речь о здоровье зашла после вопроса о развитии телемедицины в России. «Безусловно, телемедицина будет развиваться. Она во всем мире развивается, и у нас в стране будет развиваться. И сферы применения этой телемедицины будут, без всякого сомнения, увеличиваться. Здесь только важно действовать аккуратно, постепенно. Это та сфера деятельности, в которой нельзя навредить. "Не навреди" - известный принцип медицины. Чтобы не было, как в известной истории: "Доктор, Вы вырвали мне здоровый зуб. - Ничего, доберемся и до больного". Вот так не должно быть ни в коем случае», - сказал Путин. Владимир Путин говорит и о социальной ответственности бизнеса, которая - по его словам - только возрастает. Ведь доброе имя гораздо важнее денег - уверен глава государства. «А вот представьте себе ситуацию. Встречаются два незнакомых человека, один представляется: "Я такой-то, руководитель такой-то компании". Прекрасно. А второй, условно, говорит: "Третьяков". Первый в шутку спрашивает: "Это ваша картинная галерея?" "Нет, моего прадедушки". Представляете, человек еще ничего не сделал, только сказал, что его прадедушка создал галерею. Все, с этой секунды - респект, как молодые говорят, "уважуха". Вот это наследие. Наследие из поколения в поколение не пропьешь, не прогуляешь, никуда не денешь», - сказал Путин. Собственным опытом президент делится и когда речь заходит о развитии кемпинга в России. «Да, я понимаю, я сам когда-то, когда на машине разъезжал, спал прямо в машине, и, естественно, неорганизованный туризм со всеми его положительными и отрицательными элементами. Поэтому очень важно, особенно сегодня», - говорит президент. Почти анекдотическая ситуация возникает, когда к главе государства обращается представитель компании по выращиванию Иван-чая. «Шутки шутками, а это, наверняка, точно полезнее, чем какая-нибудь "Кока-кола". Да, там одна химия. Поэтому Вы предложение представьте, пожалуйста», - сказал президент. Финалист конкурса, несмотря на социальную дистанцию, просит разрешения сфотографироваться с главой государства. Владимир Путин идет навстречу. Главным критерием при отборе проектов на конкурс социальных инициатив его организаторы называют достижение поставленных президентом национальных целей развития России. В этом году заявки на участие подали почти 20 тысяч человек. Но до финала дошли лишь сто лучших идей. По итогам встречи с президентом их авторы смогут рассчитывать на дальнейшую государственную поддержку. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика